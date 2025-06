Momenti di paura questo pomeriggio in una palazzina di Via Mazzini a Sestu. Un rogo è improvvisamente divampato nel cortile, avvicinandosi pericolosamente alla struttura e danneggiando una vettura e un’autobar. Fortunatamente non si registrano feriti, solo una persona lievemente intossicata dalle esalazioni di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che indaga sulle cause dell’incendio. Il rogo potrebbe essere legato ad un cortocircuito o alle alte temperature di questo periodo.

Foto Callisto Spiga