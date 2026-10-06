Una tragedia che ha segnato due famiglie legatissime fra loro. Un bimbo di un anno e mezzo si è sentito male nel lettino della sua casa a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Inutile purtroppo ogni tentativo di rianimazione, il piccolo è morto poco dopo. A far scattare l’allarme la babysitter 23enne del bambino, cara amica di famiglia.

La giovane si è accorta che il piccolo aveva problemi respiratori chiamando i soccorsi. La procura di Treviso ha aperto un’ inchiesta come atto dovuto in questi casi per omicidio colposo e- come spiegato a Fanpage dal legale della ragazza Giovanni Zato – la 23enne è pronta a collaborare per chiarire ogni aspetto della vicenda.

In queste ore è stata eseguita anche l’autopsia: fatale per il piccolo potrebbe essere stato un rigurgito che ha poi impedito la respirazione.

“Il rapporto tra la ragazza e l’intera famiglia del bimbo, i genitori e i fratelli, è stratificato nel tempo, e non è mancato neppure in questo momento”, spiega il legale. “Il suo primo pensiero va ai genitori e ai fratelli del bimbo. Si è trattato di una disgrazia”.