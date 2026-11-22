Amarezza e delusione espressa dagli appassionati, nell’appuntamento condotto dal direttore Jacopo Norfo, con i commenti di Giuseppe Tamponi e le pagelle del piccione Spillonco.

Dopo l’analisi della partita effettuata dal direttore Jacopo Norfo è seguito il commento di Giuseppe Tamponi, che riferisce di “un Cagliari che nel primo tempo ha illuso i tifosi cercando di resistere agli attacchi lariani, per cercare di ripartire in contropiede e sorprendere gli avversari, ma sprecando, poi, malamente le occasioni per portarsi in vantaggio.

Dopo essere andato in svantaggio non è riuscito a reagire adeguatamente e dopo aver perso Adopo per infortunio si è disunito, perdendo completamente il confronto con i giocatori avversari e concedendo loro il controllo della gara”. Ha evidenziato inoltre gli errori nella gestione della campagna acquisti, relativamente al reparto avanzato, da parte della dirigenza, che ha portato in rossoblu calciatori reduci da stagioni fallimentari in cui sono rimasti ai margini dell’organico.

Interviene per primo, in diretta, Ruggero Ruggeri, che analizza l’andamento della gara e riferisce di un primo tempo giocato all’altezza da parte dei rossoblu, che sono riusciti a creare anche delle buone occasioni, poi fallite clamorosamente; nel secondo tempo, invece, soprattutto dopo l’uscita di Adopo, il Cagliari è crollato, lasciando così campo agli avversari.

E’ la volta, poi, di Carla Madeddu dall’isola d’Elba: “tutti gli anni l’obiettivo è solamente quello della salvezza”; “quando si fanno dei punticini è come se avessero vinto lo scudetto”; “l’ambizione, in un modo o in un altro, è solamente la salvezza”; “c’e da essere preoccupati, N’Zola non riesce ad incidere più di tanto, oggi ci sono stati dei giocatori che quasi passeggiavano in campo”; “Alessandro Romano, dopo la convocazione in nazionale è peggiorato tantissimo”. Conclude, infine, dicendo che “con il Como potevamo giocarcela meglio, ci poteva stare anche un pareggio”.

Interviene, successivamente, Claudio Grosso: “a centrocampo avremo dei problemi, Romano da quando è stato convocato in Nazionale ha notevolmente peggiorato il suo rendimento”; “Camarda non è un giocatore che serve al Cagliari, tutti gli attaccanti che abbiamo dato via stanno facendo bene… Kingstone, Borrelli, Belotti; con un attaccante più cinico oggi magari avremmo segnato e poi chissà come sarebbe andata a finire”; “Pisacane quando inizia ad inanellare una serie di sconfitte inizia ad andare in confusione”; “quando ha a disposizione più giocatori non sa chi mettere in campo”.

Interviene subito dopo Gianni Rombi: “per l’ennesima volta sono profondamente deluso, il Cagliari non ha esterni, abbiamo preso gol dalle fasce con estrema felicità”; “quando il migliore in campo è Caprile, questo la dice tutta”; “Belotti avrebbe dato sicuramente il suo contributo”; “un centrocampo anonimo, Romano è in piena involuzione, da quando manca Winks il Cagliari è crollato a centrocampo!”; “non si può veder un atteggiamento così remissivo, non possiamo continuare a giocare così”.

Conclude gli interventi Marco Cocco da Parigi: “era da mettere in conto un risultato negativo contro il Como, nel primo tempo abbiamo fatto bene, per lunghi tratti abbiamo messo in difficoltà gli avversari. Tra le note positive la prestazione di Fazzini, da una sua giocata è arrivata una delle occasioni più importanti”; “Grandu, alla seconda da titolare si è dimostrato un giovane molto interessante”; “cinque sconfitte su sei gare disputate sono veramente tante”.

Ancora una volta “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere, senza censure ed in modo assolutamente libero, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoblù.