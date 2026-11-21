Ieri sera, intorno alle ore 20, una coppia di residenti, mentre passeggiava con il proprio cane lungo via Grazia Deledda, ha notato un insolito oggetto luminoso nel cielo, in direzione di Decimomannu.

Un nuovo avvistamento di un fenomeno non chiaro, “l’oggetto appariva luminoso a intervalli regolari, diventando improvvisamente visibile sempre nello stesso punto”.

La particolarità dell’osservazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei testimoni, che sono riusciti a realizzare un breve filmato. “Rimaneva illuminato per circa un secondo, per poi scomparire per cinque secondi e riapparire nuovamente”, riferisce l’ufologo Antonio Maria Cuccu.

I due testimoni hanno seguito il fenomeno per circa un paio di minuti, senza udire alcun rumore riconducibile al passaggio di un drone.

L’aspetto più interessante della segnalazione riguarda proprio la regolarità delle apparizioni e delle successive scomparse, un comportamento che merita un approfondimento attraverso l’analisi del filmato e la raccolta di ulteriori testimonianze.

Al momento non è possibile stabilire la natura dell’oggetto osservato.

Ufo Sardegna News: “Chiunque abbia osservato lo stesso fenomeno nella zona di San Sperate, Decimomannu e comuni limitrofi è invitato a segnalare la propria testimonianza”.