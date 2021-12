In prova ai servizi sociali viene sorpreso in un bar: 68enne denunciato a Cagliari.

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno denunciato ieri per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 68enne residente a Uta, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, alle 20,30 circa, è controllato all’interno di un bar di Cagliari in via Campania, in violazione alle prescrizioni ad egli imposte. Nel medesimo contesto è stato controllato anche un 52enne di Cagliari il quale, all’interno dello stesso locale è risultato sprovvisto del green-pass. A carico di quest’ultimo è stata elevata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 22 aprile 2021.