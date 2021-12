Truffa a Gonnosfanadiga: si fingono operatori di Lottomatica e ottengono una ricarica da quasi mille euro.

I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da una 40enne di Guspini, commerciante, hanno denunciato per truffa un 18enne napoletano, nullafacente e un 17enne nato in Bangladesh ma residente a Napoli, anch’egli nullafacente. I Carabinieri hanno accertato che i due giovani, avevano contattato telefonicamente l’utenza della denunciante e, spacciandosi per operatori della società Lottomatica, la avevano indotta con artifici e raggiri ad effettuare una ricarica di euro 982,32 sul loro conto corrente. Alla donna resasi conto di essere stata truffata non è rimasto che sporgere querela per quanto accadutole.