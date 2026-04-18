Poteva davvero trasformarsi in tragedia ciò che è avvenuto ieri sera al Passo del Tonale, vicino Brescia. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, un ragazzo di 18 anni in gita scolastica sarebbe caduto calandosi dalla grondaia dellaisrro piano dell’hotel in cui alloggiava per raggiungere la stanza di un amico.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti i vigili del fuoco i carabinieri per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’accaduto.

Il giovanissimo studente è stato ricoverato presso l’ospedale Civili di Brescia e nonostante diverse fratture, non sarebbe in pericolo di vita. Ad evitare danni estremamente più gravi sarebbero stati i pannelli fotovoltaici che hanno attutito la caduta del ragazzo.