Sud Sardegna, il drammatico declino delle attività commerciali: serrande abbassate senza sosta, Cagliari è in vetta alla classifica. Carbonia detiene la percentuale più alta e nel Medio Campidano le cose non vanno meglio. A Serramanna il calo delle attività supera il 18%. Confcommercio non si arrende e lancia una sfida ai Comuni: un percorso di collaborazione con il progetto nazionale “Cities”, con cinque aree. Conoscere il territorio, recuperare i locali sfitti, migliorare gli spazi pubblici, sostenere il commercio di prossimità e innovare la logistica urbana.

“Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”, questa è l’iniziativa per richiamare l’attenzione sulla progressiva scomparsa dei negozi nei centri urbani. Tra il 2012 e il 2025 in Italia sono spariti 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante e Confcommercio Sud Sardegna partecipa con una serie di incontri con i sindaci del territorio. A ognuno viene consegnata una chiave simbolica nera, personalizzata con il nome del Comune e il numero di attività scomparse. Il messaggio è che quando chiude un negozio la città perde anche un servizio e un luogo di incontro. Non è una protesta contro le amministrazioni: l’obiettivo è aprire un dialogo e collaborare.

Alcuni numeri del commercio al dettaglio in sede fissa (2012-2025) nei Comuni coinvolti: da 5.351 a 4.349 attività, cioè 1.002 in meno (-18,73%) Cagliari: -524 (-24,80%), Carbonia: -87 (-29,19%), il calo percentuale più alto, Serramanna: da 156 a 127 (-18,59%), Assemini: -17 (-4,34%), il calo più contenuto.

Sono dati netti, cioè la differenza tra aperture e chiusure, non il totale delle chiusure. Sono esclusi ambulanti, commercio fuori dai negozi, alloggio e ristorazione.

L’iniziativa di mobilitazione e proposta contro la desertificazione commerciale delle città nasce perché la progressiva scomparsa di negozi e servizi non è soltanto un problema economico ma rischia di trasformare interi quartieri in luoghi dormitorio, impoverendo la vita sociale e la qualità della vita. L’assenza di spazi di incontro e di presidi di prossimità, infatti, può contribuire ad alimentare isolamento, disagio sociale e tensioni, rendendo ancora più urgente intervenire sulla vivibilità e sulla coesione delle nostre città. Contrastare questi fenomeno è uno degli obiettivi centrali del progetto Cities.

“Per rendere le nostre città più vivibili e più attrattive c’è, però, bisogno del contributo di tutti: del Governo che si impegni a dare sostegno con risorse e misure specifiche, delle Amministrazioni comunali che lavorino insieme alle Associazioni territoriali di Confcommercio nei singoli progetti, e della politica tutta con una maggiore attenzione a questo tema. Ecco perché bisogna superare la stagione della denuncia e delle analisi e arrivare a un vero progetto condiviso allargando i consensi e la richiesta di incontro serve proprio per diffondere capillarmente il messaggio e renderlo più forte.

Per rendere più evidente, e in un certo senso “tangibile”, la dimensione della desertificazione commerciale e presentare un pacchetto di proposte, lunedì 16 novembre Confcommercio promuove in tutta Italia l’iniziativa, una mobilitazione nazionale coordinata dove le Associazioni territoriali sono invitate ad organizzare incontri con i Sindaci delle rispettive città, o con gli assessori competenti in materia, per presentare un pacchetto di proposte per valorizzare le imprese di prossimità e favorire la rigenerazione urbana e consegnare le chiavi dei negozi che hanno chiuso. Queste chiavi diventano così il simbolo concreto delle tante saracinesche che si sono abbassate e degli spazi commerciali rimasti vuoti, rendendo visibile ciò che ogni chiusura lascia dietro di sé: non soltanto un’attività economica in meno, ma un pezzo di città che rischia di spegnersi. Ma soprattutto, vogliono evidenziare la necessità di aprire un confronto su ciò che può essere recuperato e trasformare un gesto simbolico in un’occasione di maggior dialogo con i Comuni sulle politiche necessarie per mantenere le attività esistenti, favorire nuove aperture e riportare funzioni economiche negli spazi oggi inutilizzati.

Naturalmente, la consegna delle chiavi non vuole avere il significato di attribuire alle amministrazioni locali alcuna responsabilità della desertificazione, fenomeno complesso determinato da molteplici fattori economici, sociali e demografici. Vuole essere, piuttosto, un gesto per richiamare l’attenzione su un problema che riguarda l’intera comunità e rendere concreto il principio della “città bene comune”: se la città appartiene alla comunità, contrastarne l’impoverimento richiede l’impegno comune di tutti, istituzioni, imprese, associazioni e cittadini”.

Oggi è stata consegnata anche al sindaco di Serramanna Gabriele Littera da Alessandro Piu, giovane imprenditore, componente di Giunta Confcommercio Sud Sardegna e dirigente Confcommercio Campidano.