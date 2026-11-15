Cagliari, roditori e scarafaggi invadono la città, la sferzata di Farris: «I topi non leggono le statistiche, paghiamo una Tari da record»

Il Consigliere comunale di Civica 2024 affida ai social una dura critica alla gestione dell’igiene urbana durante la Settimana dell’Ambiente: «I bambini escono dalle scuole e i roditori entrano». E pubblica la foto di un roditore scattata nella propria abitazione.

«C’è una città in cui i bambini escono dalle scuole e i roditori entrano». Comincia così la denuncia di Giuseppe Farris, Consigliere comunale di Civica 2024, che in un lungo intervento pubblicato sui social punta i riflettori sulla presenza di roditori e scarafaggi a Cagliari e sulle criticità legate alla gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana.

Farris descrive una situazione che, sostiene, sta diventando sempre più preoccupante in diversi quartieri della città. Nel mirino finiscono anche gli interventi di derattizzazione nelle scuole, con la necessità di chiudere temporaneamente gli istituti e l’organizzazione delle famiglie per gestire le conseguenti difficoltà.

Il Consigliere parla anche della presenza di scarafaggi sui marciapiedi e di roditori che starebbero raggiungendo nuove zone della città. Una situazione che collega anche alle modalità di conferimento dei rifiuti. «Il cibo? Glielo serviamo noi», scrive, riferendosi alle decine di migliaia di mastelli lasciati quotidianamente lungo le strade. Secondo Farris, quando i contenitori non sono chiusi correttamente o risultano danneggiati, possono trasformarsi in una fonte di cibo per roditori e altri infestanti.

La critica politica si concentra quindi sul sistema di raccolta e sulla sua capacità di garantire non soltanto percentuali elevate di differenziata, ma anche condizioni igieniche adeguate nelle strade e nei quartieri. Farris contesta inoltre il contrasto tra le iniziative dedicate alla sostenibilità e la situazione che, a suo avviso, i cittadini si trovano ad affrontare quotidianamente.

Un passaggio particolarmente duro riguarda la Settimana del Verde e dell’Ambiente, celebrata proprio nei giorni scorsi. «Mentre si parlava di biodiversità, in strada scansavamo gli scarafaggi», scrive il consigliere, che rivolge una stoccata anche all’assessora all’Ambiente, criticando quella che considera una distanza tra la comunicazione pubblica e i problemi concreti della città.

Nel suo intervento Farris descrive anche le difficoltà che molti cittadini, lui compreso, sono costretti ad affrontare all’interno delle proprie abitazioni: esche, veleni, porte chiuse e fessure sigillate per cercare di impedire l’ingresso degli animali. «Prima devi evitare uno spazio. Poi una stanza. E la tua casa si restringe», scrive, descrivendo una condizione di disagio e preoccupazione.

Infine, l’affondo sulla Tari: «Ci fanno pagare una Tari da record per un sistema che misurano in percentuali di raccolta differenziata, anziché nella pulizia e nell’igiene effettiva della città». A corredo della denuncia, il Consigliere pubblica anche una fotografia di un roditore, precisando di averla scattata il pomeriggio precedente nella propria abitazione.

«Ma i roditori non leggono le statistiche. E gli scarafaggi non seguono i profili social», conclude Farris, con una critica diretta all’amministrazione comunale e alla gestione dell’ambiente urbano.