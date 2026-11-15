La simpatica disavventura è capitata a una coppia del luogo che ha condiviso sui social lo spuntino non programmato dei bovini. “Dopo una mattinata di buon raccolto, ignari del pericolo di lasciare il cesto incustodito, arrivano loro, giusto in orario per il pranzo servito. Morale della favola, da domani latte di vitella aromatizzato al porcino”.

Le piogge di questi giorni hanno dato il via ufficiale alla stagione dei funghi e il territorio di Gonnosfanadiga non delude mai le aspettative. Gli abitanti del luogo conoscono quali prodotti raccogliere in sicurezza e i prelibati porcini abbondano sempre. Buoni con la pasta o da mangiare con il pane, sono un ghiotto spuntino anche per gli animali che, questa volta, senza impegno nel cercarli, li hanno trovati pronti da divorare.