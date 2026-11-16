Montis era molto conosciuto e voluto bene da tutti, è l’ennesima vittima della strada proprio il giorno in cui si ricordano le vite cadute sull’asfalto.

Commovente riflessione di Filippo Usai, consigliere comunale, che sui social spiega: “Era la Giornata in ricordo delle vittime della strada, e a Guspini l’abbiamo vissuta nel modo peggiore: a fine serata si è spezzata una vita a 48 anni. L’ennesima di una strage infinita.

La nostra regione continua a detenere un triste primato, con una delle percentuali più alte d’Italia: 76 decessi, centinaia di feriti e un’età media bassissima.

In queste ore mi ritrovo a pensare a tutto questo con una triplice veste, che mi lacera e al tempo stesso mi spinge a riflettere.

​Da soccorritore, con il 118, ho visto troppe volte la morte in faccia e il dolore di chi resta. A chi pensa che il nostro sia solo un lavoro, voglio dire una cosa che ci ripetono troppo spesso: “Tanto voi siete abituati alla morte”.

Vi posso assicurare che siamo umani anche noi. Alla morte, al sangue e alla sofferenza non ci si abitua mai.

Ti restano dentro, ti graffiano l’anima ogni volta, ti portano a casa il peso di quei silenzi, di quelle lacrime mai asciugate del tutto, e ti stringono il cuore in una morsa da cui non ti liberi più.

​Da sopravvissuto, ringraziando Dio ogni giorno per essere ancora qui a raccontarlo dopo quel 24 ottobre 2019 in cui la mia vita si è fermata per un attimo, so cosa significa guardare il baratro e avere il privilegio immenso di poter stringere ancora i propri cari.

Circa venti giorni fa ricorreva quell’anniversario che sarà per sempre indelebile.

​Proprio per questo, da amministratore locale, sento un obbligo morale che va oltre le scartoffie: investire con coraggio nella sicurezza e nella prevenzione. Significa partire dai banchi di scuola, educando i nostri bambini fin da piccoli al rispetto della vita e della strada, per poi passare alle azioni concrete, mettendo finalmente mano alle nostre arterie stradali troppo spesso dimenticate e abbandonate per anni.

Dobbiamo proteggere la nostra comunità, perché ogni vita salvata vale più di qualsiasi opera.

​Ogni vita spezzata sulla strada lascia un segno indelebile. Fermarsi a ricordare significa stringersi attorno a chi soffre e portare nel cuore il dolore di chi non c’è più.

​Mentre scrivo queste righe, lo confesso, lo sto sussurrando prima di tutto a me stesso. Perché la strada è un crocevia di fragilità, e a volte basta un attimo, un pensiero di troppo, per cambiare tutto.

​Consapevole che tutti noi, chi più chi meno, siamo spesso distratti dai mille pensieri della quotidianità, da una notifica, dall’impazienza di arrivare a un appuntamento, dalla sveglia che è suonata tardi.

​E probabilmente, fino a oggi, siamo stati solo immensamente fortunati”.