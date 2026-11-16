Montis era molto conosciuto e voluto bene da tutti, è l’ennesima vittima della strada proprio il giorno in cui si ricordano le vite cadute sull’asfalto.
Commovente riflessione di Filippo Usai, consigliere comunale, che sui social spiega: “Era la Giornata in ricordo delle vittime della strada, e a Guspini l’abbiamo vissuta nel modo peggiore: a fine serata si è spezzata una vita a 48 anni. L’ennesima di una strage infinita.
La nostra regione continua a detenere un triste primato, con una delle percentuali più alte d’Italia: 76 decessi, centinaia di feriti e un’età media bassissima.
In queste ore mi ritrovo a pensare a tutto questo con una triplice veste, che mi lacera e al tempo stesso mi spinge a riflettere.
Da soccorritore, con il 118, ho visto troppe volte la morte in faccia e il dolore di chi resta. A chi pensa che il nostro sia solo un lavoro, voglio dire una cosa che ci ripetono troppo spesso: “Tanto voi siete abituati alla morte”.
Vi posso assicurare che siamo umani anche noi. Alla morte, al sangue e alla sofferenza non ci si abitua mai.
Ti restano dentro, ti graffiano l’anima ogni volta, ti portano a casa il peso di quei silenzi, di quelle lacrime mai asciugate del tutto, e ti stringono il cuore in una morsa da cui non ti liberi più.
Da sopravvissuto, ringraziando Dio ogni giorno per essere ancora qui a raccontarlo dopo quel 24 ottobre 2019 in cui la mia vita si è fermata per un attimo, so cosa significa guardare il baratro e avere il privilegio immenso di poter stringere ancora i propri cari.
Circa venti giorni fa ricorreva quell’anniversario che sarà per sempre indelebile.
Proprio per questo, da amministratore locale, sento un obbligo morale che va oltre le scartoffie: investire con coraggio nella sicurezza e nella prevenzione. Significa partire dai banchi di scuola, educando i nostri bambini fin da piccoli al rispetto della vita e della strada, per poi passare alle azioni concrete, mettendo finalmente mano alle nostre arterie stradali troppo spesso dimenticate e abbandonate per anni.
Dobbiamo proteggere la nostra comunità, perché ogni vita salvata vale più di qualsiasi opera.
Ogni vita spezzata sulla strada lascia un segno indelebile. Fermarsi a ricordare significa stringersi attorno a chi soffre e portare nel cuore il dolore di chi non c’è più.
Mentre scrivo queste righe, lo confesso, lo sto sussurrando prima di tutto a me stesso. Perché la strada è un crocevia di fragilità, e a volte basta un attimo, un pensiero di troppo, per cambiare tutto.
Consapevole che tutti noi, chi più chi meno, siamo spesso distratti dai mille pensieri della quotidianità, da una notifica, dall’impazienza di arrivare a un appuntamento, dalla sveglia che è suonata tardi.
E probabilmente, fino a oggi, siamo stati solo immensamente fortunati”.