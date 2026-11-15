Un topo nella macchina del direttore di Casteddu Online. Questa è la città sporca che troppo spesso i residenti segnalano, tra rifiuti, assenza di decoro e in questo caso pericolo concreto per il benessere di chi ci vive.

Ritrovamento decisamente non gradito per il direttore Jacopo Norfo, che ha notato nella sua auto un ratto che indisturbato circolava nell’abitacolo della sua auto. Questo è solo l’ennesimo episodio che coinvolge Cagliari in cui sono sono sempre più numerose le segnalazioni di topi che girano in pieno centro città e in luoghi sensibili come le scuole non solo cagliaritane anche nell’hinterland, con rischi altissimi per la salute dei cittadini.