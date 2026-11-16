Da Monserrato un appello ai giovani in nome di Denise: “Confidatevi, non tenetevi tutto dentro. Il bullismo non dura per sempre, ma serve qualcuno che vi tenda la mano mentre siete nel buio”. La fiaccolata di ieri sera ha coinvolto decine di giovanissimi che si sono uniti alla famiglia della 17enne per non dimenticare e perché questo dolore possa essere trasformato in lotta e prevenzione verso la piaga che affligge tanti ragazzi. “Promettiamo di non voltare più la testa dall’altra parte davanti a chi viene isolato o deriso. Promettiamo di usare le parole per costruire e non per ferire. Promettiamo di ascoltare chi chiede aiuto, anche quando non usa la voce”.

Una marcia illuminata da tante candele e riscaldata dai cuori di chi soffre per la piccola Denise, volata via una domenica d’estate, schiacciata dal macigno di parole ingiuste rivolte nei suoi confronti. Un animo sensibile, dolce che non ha resistito al dolore nonostante avesse tutta la vita davanti a se da vivere con allegria e spensieratezza. Denise ora non c’è più ma la volontà di aiutare chi vive tra dolori e malinconia è tanta. E in memoria della ragazza si lotta, si mobilita la città affinché nessuno si senta escluso dalla società.

Alla fiaccolata erano presenti anche alcuni amministratori tra cui il vicesindaco Saverio De Roma: “La vicenda di Denise ci colpisce tutti profondamente e impone alle istituzioni non solo il dovere della vicinanza, ma quello della responsabilità. Quando un giovane soffre, si isola o subisce il peso del bullismo e della solitudine, è l’intera comunità a doversi interrogare.

Troppo spesso i nostri ragazzi sentono di non avere una voce o temono che, chiedendo aiuto, non troveranno nessuno dall’altra parte pronto ad ascoltarli senza giudicare. Come Amministrazione vogliamo mandare un messaggio chiaro e inequivocabile: le istituzioni ci sono, le porte sono aperte e nessuno deve sentirsi solo ad affrontare le proprie fragilità.

Il dolore vissuto da Denise non deve più ripetersi.

Ai ragazzi della nostra città dico: parlate, chiedete aiuto, non tenete tutto dentro. Noi ci siamo e siamo pronti ad ascoltarvi”.

Don Nicola, cuore pulsante dell’evento, assistito da don Andrea, ha parlato ai ragazzi e portato in piazza numerose testimonianze di chi ha subito il bullismo: “Tutto è iniziato in prima media. Mi prendevano di mira perché ero timido, educato, forse ai loro occhi sembravo fragile. Per due anni e mezzo ho subito insulti continui, spintoni, video derisori fatti apposta per umiliarmi. Ti senti invisibile, anzi, ti senti un peso, come se non valessi nulla. Arrivi a sperare che ogni giorno sia l’ultimo, pur di non dover tornare là dentro la mattina dopo. Mi sentivo morto dentro, totalmente solo, perché pensavo che nessuno potesse capire. Poi un giorno ho ascoltato altri ragazzi raccontare la loro storia e ho trovato il coraggio di parlare con una psicologa. Confidarmi senza sentirmi giudicato mi ha salvato. Oggi dico a chi sta vivendo quell’inferno: non tenetevi tutto dentro. Il bullismo non dura per sempre, ma serve qualcuno che vi tenda la mano mentre siete nel buio”. Il compito della scuola in questo percorso è fondamentale: “Gli studi psicologici e pedagogici sull’adolescenza ci ricordano che il bullismo nasce spesso dal bisogno distorto di affermare sé stessi schiacciando chi appare più sensibile o diverso. Come insegnanti sappiamo che la scuola non è solo il luogo in cui si trasmettono nozioni, ma una palestra di umanità.

Ogni giorno entriamo in classe davanti a ragazzi che portano sulle spalle fragilità invisibili, paure di non essere accettati e ferite silenziose. Educare oggi significa fermarsi ad ascoltare, dare nome alle emozioni, insegnare il peso e la gentilezza delle parole. Perché prima ancora di formare studenti preparati, siamo chiamati a custodire persone libere e rispettate”.

Anche gli adulti devono fare la loro parte: “Essere educatori, insegnanti o genitori oggi significa imparare a guardare oltre le apparenze. I ragazzi spesso nascondono il loro dolore dietro il silenzio, dietro un voto che cala, dietro una porta chiusa a chiave o un sorriso tirato. Quando un adolescente soffre, non ha bisogno di essere giudicato o sminuito con frasi come “passerà”. Ha bisogno di adulti presenti, capaci di ascoltare senza interrompere e di accogliere la fragilità senza spaventarsi. La nostra presenza serve a costruire una rete di sicurezza, affinché nessun ragazzo debba mai pensare di dover affrontare da solo un dolore più grande di lui”. È necessario inoltre educare il cuore dell’uomo: “La ricostruzione della società e della convivenza civile dipende anzitutto dall’educazione delle giovani generazioni, il cui vero fulcro è formare il cuore umano nella sua autenticità originaria. Il cuore di ogni ragazzo e di ogni ragazza possiede la stessa profonda esigenza di amore, verità, giustizia e bellezza: riconoscere questa dignità comune impedisce di trattare l’altro come un estraneo o un oggetto da deridere. Ogni singolo giovane non è un numero o un caso tra tanti, ma una persona unica e irripetibile, voluta e chiamata personalmente all’esistenza da Dio. Il compito degli adulti è accompagnare i ragazzi a scoprire il valore infinito della propria vita e a camminare insieme verso il bene”.

Tra le varie letture anche quella di Papa Francesco, che aveva rivolto un messaggio ai giovani: “Non permettete che vi rubino la speranza e la gioia, che vi narcotizzino per usarvi come schiavi dei loro interessi. Abbiate il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale”.

La fiaccolata è terminata con il calar del sole ma la luce non si è spenta come “segno che nessuno, in questa comunità, dovrà mai più sentirsi solo”.