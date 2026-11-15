La Sardegna ancora una volta protagonista dell’amatissimo gioco di Canale 5 “La Ruota della Fortuna” condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Questa volta è il giovane Federico da Cagliari a portare in alto la bandiera dell’Isola. Accompagnato dalla fidanzata Laura, il cagliaritano è riuscito a conquistare l’agognata Ruota delle meraviglie, diventando il nuovo campione.

Con calma e bravura è riuscito a risolvere correttamente i 3 tabelloni finali, portandosi a casa un bel bottino complessivo di 16.900 euro e un anno di spesa Eurospin.