Cagliari, ennesimo furto in centro città: a piazza Yenne, borsetta portata via alla proprietaria in pieno giorno, mentre si trovava seduta nei tavoli esterni di un bar.

Erano quasi le 13 di ieri quando la borsa è stata rubata all’improvviso, sotto il naso della proprietaria intenta a godersi un momento di relax seduta al tavolino all’aperto di un bar situato nella piazza. All’interno c’erano diversi affetti personali e vari documenti, soldi in contanti, AirPods.

“Le AirPods non riesco a geolocalizzarle ma sono stati effettuati dei pagamenti, prima che la carta venisse bloccata, nella zona della Marina, precisamente al tabacchino e dopo averla bloccata hanno provato a effettuare dei pagamenti in un negozio” spiega la donna.

“Non credo che tutti questi dettagli siano irrilevanti soprattutto considerate le numerose segnalazioni di furti proprio nella zona della Marina”.

La vittima spera “che qualcuno possa aver assistito al furto o che questa segnalazione possa comunque essere d’aiuto anche per richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo a Cagliari ormai ogni giorno”.