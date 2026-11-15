A Col di Lana e dintorni, da tempo “siamo costretti a convivere con una situazione di forte degrado e disagio, causata dall’accumulo continuo di rifiuti nelle aree circostanti alcuni vecchi locali adibiti in passato a uffici SUNIA, attualmente occupati da persone che, a quanto ci risulta, non avrebbero titolo per rimanervi.

Siamo esasperati da questa situazione e vorremmo capire quali iniziative possano essere intraprese per verificare la regolarità di tali occupazioni e, qualora risultassero abusive, procedere con gli opportuni provvedimenti per il rilascio degli immobili”.

Spiegano così ai militari la situazione che vivono i residenti, una condizione igienico-sanitaria che “è diventata particolarmente preoccupante.

I rifiuti vengono abbandonati continuamente e si è arrivati persino alla presenza di topi nella zona.

Riteniamo che siano proprio gli occupanti dei locali a essere responsabili dell’accumulo di immondizia, poiché le condizioni di sporcizia si concentrano prevalentemente nelle aree in cui soggiornano e, inoltre, alcuni residenti li hanno visti abbandonare i rifiuti.

Abbiamo già contattato più volte gli uffici comunali competenti per l’Igiene del Suolo, ma le risposte ricevute sono state parziali e non hanno affrontato il problema nella sua interezza.

Ci viene prospettata principalmente la disinfestazione, intervento certamente necessario, ma che da solo non può risolvere la situazione.

Se non si eliminano i rifiuti e non si impedisce che vengano nuovamente abbandonati, la presenza dei roditori continuerà inevitabilmente a ripresentarsi.

È necessario intervenire alla radice del problema, verificando innanzitutto chi occupa questi locali e a quale titolo, provvedendo successivamente ad adottare le misure necessarie per impedire il protrarsi di questa situazione”.

I residenti segnalano inoltre “un episodio particolarmente significativo: in un’occasione sono intervenuti i Carabinieri e, successivamente, all’ingresso dei locali è stata installata una catena con lucchetto.

Tuttavia, già il giorno successivo, abbiamo constatato la presenza di un’altra famiglia all’interno degli stessi locali, oppure della medesima famiglia che era riuscita a rientrare.

Questo episodio dimostra che gli interventi effettuati finora non hanno portato a una soluzione definitiva”.

Viene chiesto “di effettuare verifiche sull’eventuale occupazione abusiva dei locali ex SUNIA, di accertare l’identità degli occupanti e verificare se abbiano titolo per utilizzare tali immobili, di adottare, qualora vengano accertate irregolarità, i provvedimenti previsti dalla legge per ripristinare la legalità.

Di intervenire concretamente per eliminare l’accumulo di rifiuti e ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate e individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e impedire che la situazione si ripeta.

Non è più accettabile che i residenti debbano convivere quotidianamente con sporcizia, cattivi odori e presenza di roditori, senza che venga affrontata la causa effettiva del problema”.