CULTURA NEL PIATTO

POLPETTE AL SUGO CON CUORE FILANTE DI SCAMORZA

Le polpette al sugo sono un grande classico della cucina italiana, ma con un cuore filante diventano ancora più golose e invitanti. In questa versione la scamorza dolce, racchiusa al centro, si scioglie durante la cottura regalando una piacevole sorpresa al primo taglio. È un piatto familiare, saporito e perfetto per portare in tavola un secondo ricco e confortante.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 g di carne macinata di manzo

80 g di mollica di pane

60 ml di latte

1 uovo

30 g di Parmigiano grattugiato

100 g di scamorza dolce

500 g di passata di pomodoro

25 g di olio extravergine d’oliva

40 g di cipolla

1 piccolo spicchio d’aglio

Basilico fresco

Prezzemolo

Sale e pepe

PREPARAZIONE

Ammollare la mollica nel latte, poi strizzarla leggermente e unirla alla carne macinata. Aggiungere l’uovo, il parmigiano, il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Mescolare fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo.

Tagliare la scamorza a cubetti. Formare 12 polpette, inserendo al centro di ciascuna un cubetto di scamorza. Richiuderle accuratamente, sigillando bene l’impasto.

In una padella ampia scaldare 15 g di olio e rosolare brevemente le polpette su tutti i lati. Toglierle e tenerle da parte.

Nella stessa padella aggiungere i restanti 10 g di olio, la cipolla tritata e lo spicchio d’aglio. Lasciare appassire dolcemente, quindi aggiungere la passata di pomodoro, un pizzico di sale e qualche foglia di basilico.

Adagiare le polpette nel sugo e cuocerle a fuoco basso, con coperchio, per circa 20–25 minuti, girandole delicatamente. Se necessario aggiungere poca acqua calda.

Servire ben calde, con il sugo abbondante e il cuore di scamorza ancora filante.

VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE

(3 polpette con sugo)

Energia: circa 470 kcal

Proteine: 34 g

Carboidrati: 24 g

di cui zuccheri: 10 g

Grassi: 26 g

di cui saturi: 10 g

di cui insaturi: 16 g

Fibre: 3,5 g

Colesterolo: 140 mg

I valori sono indicativi e variano secondo la composizione della carne e gli ingredienti effettivamente utilizzati.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista