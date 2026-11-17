Il bus arriva anche dove le linee non arrivano. Il progetto CTM che può fare scuola in Europa.

Presentati a Roma, al Centro Congressi Frentani, i risultati della sperimentazione realizzata con la Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del progetto Interreg Europe EMBRACER.

Un minibus prenotato per raggiungere la fermata dell’autobus e proseguire il viaggio sulle linee ordinarie. È la soluzione sperimentata da CTM e dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del progetto Interreg Europe EMBRACER, presentata oggi a Roma.

Silvano Angius, direttore del Servizio di CTM S.p.A., ha illustrato i risultati del progetto pilota che, dal 13 aprile al 31 agosto 2026, ha interessato alcune zone a domanda debole di Quartu Sant’Elena e Quartucciu. La sperimentazione ha raggiunto aree dove la bassa densità abitativa e la distanza tra gli insediamenti rendono più difficile garantire collegamenti capillari attraverso le sole linee ordinarie.

Con la prenotazione anticipata, il bus arrivava vicino all’abitazione e accompagnava i passeggeri ai principali punti di interscambio per proseguire il viaggio sugli autobus CTM.

Nei cinque mesi di attività sono stati registrati 226 viaggi richiesti, 200 corse effettuate e 322 passeggeri trasportati, per un totale di 8.119 chilometri percorsi.

L’indagine sulla soddisfazione condotta tra i passeggeri ha restituito riscontri positivi. Il 75% degli intervistati si è dichiarato molto soddisfatto dei collegamenti con le linee ordinarie e il 13% soddisfatto. Positivo anche il giudizio sul comfort a bordo, apprezzato dall’88% degli intervistati.

Di particolare interesse il dato sulle alternative di viaggio. Senza il servizio, il 37% degli intervistati avrebbe utilizzato l’automobile privata, mentre il 27% avrebbe chiesto un passaggio a familiari o amici.

“Questa sperimentazione ha avvicinato al trasporto pubblico persone che per quegli spostamenti avrebbero utilizzato l’automobile, offrendo loro un’alternativa concreta e una maggiore autonomia – dichiara Fabrizio Rodin, presidente di CTM –. È un’esperienza che merita attenzione anche per le possibilità che può offrire agli studenti. Collegare meglio le zone periferiche a domanda debole alla rete degli autobus significa rendere più semplice raggiungere la scuola e contribuire a rimuovere quelle difficoltà di spostamento che possono alimentare la dispersione scolastica. Il lavoro svolto con la Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito di Interreg Europe EMBRACER ci permette di condividere con altri territori europei risultati e indicazioni utili per migliorare i servizi”.

La sperimentazione offre elementi per valutare l’impiego del trasporto a chiamata in altri contesti con caratteristiche simili, dalle periferie ai piccoli centri e alle aree rurali. L’integrazione tra minibus e autobus di linea può ampliare le possibilità di spostamento senza dover ricorrere all’auto privata. I dati raccolti consentono inoltre di approfondire le condizioni organizzative ed economiche necessarie per sviluppare servizi analoghi.

Il progetto Interreg Europe EMBRACER, cofinanziato dall’Unione europea, riunisce 14 partner di dieci Paesi. Ne fanno parte l’Università di Aveiro, capofila, e la Comunità intercomunale della Regione di Coimbra per il Portogallo; TTS Italia, la Città Metropolitana di Cagliari e CTM S.p.A. per l’Italia; l’Agenzia di sviluppo regionale Bucarest-Ilfov (BI-RDA) per la Romania; il Comune di Ljutomer e l’Agenzia di sviluppo Sinergija per la Slovenia; Aufbauwerk Region Leipzig GmbH per la Germania; l’impresa municipale Susisiekimo paslaugos per la Lituania; l’Università di Tampere per la Finlandia; The Environmental Forum per l’Irlanda; l’Agenzia di sviluppo regionale del Sandžak SEDA per la Serbia e l’associazione “Lviv Agglomeration” per l’Ucraina