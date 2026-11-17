«Mancano ancora tre anni per festeggiare il primo mezzo secolo di vita del Festival Jazz in Sardegna, ma per noi è già aria di vigilia». Con queste parole Massimo Palmas, alla guida di Jazz in Sardegna fin dagli esordi, presenta la nuova 47ª edizione del Festival Internazionale, pronta a trasformare ancora una volta il Teatro Massimo di Cagliari in un crocevia di culture, linguaggi e visioni musicali. Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, i tre palcoscenici, il foyer, le gallerie, i punti di ristoro saranno animatida un programma ricco e articolato, che riunisce grandi protagonisti della scena jazz internazionale, nuove generazioni di talenti, progetti originali e occasioni di approfondimento e incontro.

«Un traguardo che, quando muovemmo i primi passi nel maggio del 1980, sarebbe stato difficile persino immaginare e che oggi celebriamo insieme a una comunità che, in tutti questi anni, ci ha accompagnato verso risultati impensabili». Quarantasette anni di musica, passione, ricerca e coraggio: una storia costruita nel tempo, concerto dopo concerto, con la convinzione che il jazz non sia soltanto un genere musicale, ma un modo di esplorare il mondo e aprirsi a nuove possibilità. Un appuntamento che rinnova una storia lunga quasi mezzo secolo, confermando il ruolo dell’EJE come spazio di ricerca, contaminazione e dialogo tra le diverse espressioni del jazz contemporaneo.

Il cuore pulsante del Festival sarà ancora una volta il Teatro Massimo, proprio là dove tutto ebbe inizio nel maggio del 1980. Un ritorno alle origini che assume oggi un significato speciale: il teatro, guidato dalla Rete Teatro Massimo costituita da CeDAC e Jazz in Sardegna nell’ambito di un progetto di partenariato venticinquennale con il Comune di Cagliari, si prepara infatti a vivere una stagione di importanti trasformazioni strutturali e tecnologiche, destinate a proiettarlo tra le realtà più innovative del panorama teatrale italiano ed europeo. Una casa della cultura sempre più aperta alla città, uno spazio vivo e permeabile, che da due anni trova in Medinsard, il Centro di Produzione Musicale finanziato dal Ministero della Cultura, il suo fulcro artistico e progettuale: una realtà che promuove la ricerca, sostiene la creazione artistica e favorisce l’incontro tra tradizioni musicali sarde, sonorità afroamericane, mediterranee e contemporanee.

Le radici

Un’edizione che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici, nel segno di una continuità che è anche capacità di rinnovarsi e di coltivare nuove visioni. Accanto ai grandi appuntamenti musicali, tornano alcuni dei progetti che negli anni hanno contribuito a definire l’identità e la vocazione culturale di Jazz in Sardegna: da Imparomusica, il percorso di divulgazione e formazione nella storia e nella contemporaneità della musica condotto dal musicologo Giovanni Bietti e Alessandro Gwis; al Premio IsioSaba, il concorso dedicato ai giovani talenti e alla creatività delle nuove generazioni, con l’esibizione della band di Saverio ZuraQuartet vincitrice dello scorso anno; al decennale di Il Jazz con gli occhi di un bambino, diretto dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo, un’esperienza di ricerca sonora, ascolto e condivisione che avvicina la musica al mondo dell’infanzia, esplorando le potenzialità espressive e relazionali nella fascia 0-6 anni.

Il cartellone

Nel ricco mosaico di appuntamenti che animeranno i palcoscenici del Teatro Massimo, un cartellone potente di quindici concerti, incontri e progetti speciali, capace di attraversare linguaggi, culture e generazioni. Tra i protagonisti, il trombettista Avishai Cohen con il suo progetto Big Vicious; il travolgente James Taylor Quartet, interprete di una miscela esplosiva di jazz, funk e soul; una leggenda del jazz europeo come Enrico Rava alla guida dei Fearless Five; il talento visionario di Theo Croker che illumina le frontiere dell’afrofuturismo. Spazio anche alle contaminazioni raffinate di Nicola Conte (Umuja), affiancato dalla voce di Sera Kalo (German Jazz Prize 2025), e all’energia travolgente del pianista cubano Roberto Fonseca, che al Massimo riporta i ritmi e la vitalità della grande tradizione musicale dell’isola.

Il Festival guarda inoltre alle nuove generazioni e alle identità musicali del Mediterraneo: dalla ricerca poetica e interculturale di Luisa Briguglio, vincitrice del Premio Andrea Parodi 2025 al progetto orchestrale Atlas di Matteo Muntoni, dove composizione e improvvisazione si incontrano in una riflessione sonora sul Mediterraneo e sulla responsabilità collettiva. Accanto ai concerti, il Festival rinnova anche l’impegno nella divulgazione e nella formazione musicale ospitando un incontro dedicato Charlie Parker, una delle figure più rivoluzionarie del Novecento raccontata dal saggista e curatore artistico Franco Bergoglio in dialogo con Ramprasad Secchi, chitarrista e cantautore di origini sarde. Un programma che fa del jazz un territorio senza confini, dove tradizione, sperimentazione, memoria e futuro si incontrano, dando vita a un’esperienza musicale aperta e sorprendente.

PROGRAMMA

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

Ore 17, SALA M3

JAZZIN’ FAMILY – GIOVANNI BIETTI – “NUTCRACKER SUITE REMIX “(“Uno Schiaccianoci dei nostri tempi”)

Un concerto per bambini e famiglie, che propone un nuovo arrangiamento in stile “moderno” della celebre Suite dallo Schiaccianoci di Čajkovskij. Il concerto è allo stesso tempo suonato e narrato, e recupera alcuni passi del testo letterario (del grande scrittore romantico E.T.A. Hoffmann) a cui il musicista russo si è ispirato. Il capolavoro di Čajkovskij è già stato rielaborato in passato, per esempio da Duke Ellington con la sua la sua Nutcracker Suite per Big band. Il quartetto di Bietti intenderiallacciarsi a questo precedente illustre, partendo da Ellington per poi riarrangiare gli otto pezzi della Suite in uno stile più cameristico, che riprende alcuni aspetti del balletto originale (per esempio il carattere multiculturale delle diverse danze). Un paio di pezzi hanno una dichiarata impronta jazz: sono i veri e propri omaggi a Ellington. Le danze “etniche”, invece, sono arrangiate accentuando gli elementi popolari, in particolare la Danza Araba(in 5 tempi) e la Danza Cinese (con evidenti inflessioni pentatoniche). Il Valzer è l’unico pezzo che resta vicino all’originale, anche per mantenerne lo splendido carattere conclusivo. Lo spettacolo unisce momenti didattici e performativi, ed è quindi adatto tanto ai bambini quanto agli adulti.

LINEUP:

Giovanni Bietti: tastiera/divulgatore

Alessandro Gwis: tastiera

Pasquale Laino: sax soprano

Luca Caponi: percussioni

ore 20.30, SALA M1

AVISHAI COHEN – “BIG VICIOUS”

Avishai Cohen è uno dei trombettisti più rappresentativi della scena jazz newyorkese contemporanea. Il suo suono luminoso, l’eleganza stilistica e la presenza carismatica ne fanno un protagonista della scena internazionale e uno dei musicisti che hanno contribuito a plasmare il linguaggio musicale della New York del XXI secolo. Musicista ricercatissimo, Cohen si distingue per una visione artistica aperta e trasversale, capace di attraversare stili, generi e tradizioni, trasformandoli in un linguaggio personale e in continua evoluzione. Con oltre dodici album pubblicati come leader o co-leader, ha costruito una discografia articolata, dalle esperienze in trio e quartetto ai progetti collettivi come 3 Cohens e Third World Love, fino al più recente Ashes to Gold. Questa vocazione alla ricerca trova una delle sue espressioni più audaci in Big Vicious, progetto con cui Cohen si allontana dai formati acustici per esplorare le contaminazioni tra jazz, rock e psichedelia. Nato nel Lower East Side di Manhattan, il gruppo sviluppa un sound potente e immersivo, alimentato da un’energia trascinante e da una scelta ritmica distintiva: la presenza di due batteristi sul palco. Dopo il successo dell’omonimo album d’esordio pubblicato dalla prestigiosa etichetta ECM, la formazione ha continuato a spingersi verso nuove frontiere sonore, sfidando le convenzioni e abbattendo i confini tra i generi. Ne nasce un’esperienza musicale elettrica e visionaria, in cui il jazz si apre a nuove possibilità espressive e incontra territori sonori sorprendenti.

LINEUP:

Avishai Cohen: Tromba/elettronica

Uzi Ramirez: Chitarra

Yonatan Albalak: Chitarra/basso elettrico

Aviv Cohen: Batteria

Ziv Ravitz: Batteria/elettronica

Ore 22, SALA M1

JAMES TAYLOR QUARTET

James Taylor è una vera icona della scena musicale britannica e uno dei più grandi virtuosi dell’organo Hammond della sua generazione. Da quasi quarant’anni conquista i palchi di tutto il mondo con il suo sound inconfondibile e l’energia contagiosa del James Taylor Quartet, formazione nata a metà degli anni Ottanta e diventata un punto di riferimento della scena acid jazz internazionale, grazie a un esplosivo crossover tra soul-jazz, funk e cultura pop.

Nato dalle ceneri dei The Prisoners, leggendaria band della scena mod, il JTQ ha costruito uno stile inconfondibile, dove funk, rare groove, boogaloo e atmosfere da spy-movie anni Sessanta si fondono in un’esplosiva miscela ritmica. Celebre per le sue performance dal vivo ad alto tasso di energia, il quartetto trasforma ogni concerto in una festa di groove e contaminazioni. Emblema di questo universo sonoro è la travolgente reinterpretazione del tema di Starsky & Hutch, diventata un autentico cult e uno dei brani simbolo del repertorio della band. Un appuntamento all’insegna del ritmo, del virtuosismo e di un sound che continua a far ballare generazioni di appassionati.

LINE UP:

James Taylor: hammond/voce

Mark Cox: chitarra

Andrew McKinney: basso elettrico

Pat Illingworth batteria

SABATO 21 NOVEMBRE

ORE 11, SALA M3

IL JAZZ CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO – DIECI ANNI DI UN PROGETTO DEDICATO

Cosa accade quando l’improvvisazione sonoro-musicale libera incontra una forma strutturata come quella del jazz? Oramai da dieci anni, nella sala M3 del Teatro Massimo, la risposta prende vita in una straordinaria jam session che vede protagoniste le famiglie insieme ai guest musician invitati dal Festival Internazionale Jazz in Sardegna. Non si tratta semplicemente di eseguire un brano, ma di abitare l’esperienza musicale nel suo qui e ora. Da una parte ci sono le famiglie di contattoSonoro, forti di oltre due anni di ricerca ed esplorazione sonoro-espressiva libera, durante i quali l’adulto riscopre la propria creatività innata e il bambino si immerge nel processo creativo come spazio di relazione e connessione profonda. Dall’altra s’incontrano, il virtuosismo e la sensibilità poetica dei musicisti, chiamati a ritrovare il legame primordiale tra l’essere umano e il suono. Ciò che nasce da questo incontri appartiene alla dimensione dello stupore e della meraviglia: un’esperienza emotiva e condivisa che celebra il valore dell’unicità e la forza del fare insieme, restituendo la musica a uno sguardo originario, capace di scoprire il mondo attraverso gli occhi e l’ascolto dell’infanzia.

LINE UP:

Francesca Romana Motzo: conduzione jam

Francesco Medda /Arrogalla: live elettronics

Marcello Peghin: chitarra

ORE 16.30, FOYER

FRANCO BERGOGLIO/RAMPRASAD SECCHI – “ALLA SCOPERTA DI CHARLIE PARKER”

Charlie “Bird” Parker (1920-1955) occupa un posto speciale tra i protagonisti che hanno cambiato il corso della storia del jazz. A settant’anni dalla sua scomparsa e a oltre un secolo dalla nascita, il libro Alla scoperta di Charlie Parker. Eredità culturale e storia di un gigante del jazz, scritto dal saggista, scrittore e curatore artistico Franco Bergoglio, diventa l’occasione per restituire alla sua figura tutta la sua complessità e il suo valore artistico, liberandola dai cliché che ne hanno spesso condizionato la narrazione.

L’incontro, moderato dal chitarrista e cantautore Ram Secchi, propone una rilettura del mito di Bird e della sua eredità musicale attraverso parole, musiche e immagini, in un percorso di approfondimento che intreccia racconto, ascolto e riflessione su una delle figure più rivoluzionarie della musica del Novecento.

Frutto di oltre dieci anni di ricerca, il volume restituisce Charlie Parker alla sua reale dimensione innovativa, superando stereotipi e celebrazioni di maniera per delineare il ritratto di un intellettuale profondamente rappresentativo del proprio tempo.

ORE 18.30, SALA M2

GIOVANNI BIETTI E ALESSANDRO GWIS – UN DUO PIANISTICO

Il progetto esplora una delle forme della tradizione classica in cui scrittura e improvvisazione hanno trovato il loro legame più profondo: la variazione su basso fisso ostinato, meglio conosciuta come Passacaglia o Ciaccona. Una forma musicale attraverso la quale il compositore-esecutore poteva esprimere appieno le proprie doti creative e virtuosistiche, dando prova di fantasia e brillantezza improvvisativa, ma anche di rigorosa capacità costruttiva. Il concerto si configura come un viaggio attraverso la storia della musica, affidato all’incontro tra un pianista e tastierista jazz e un pianista e compositore classico. I brani scelti e reinterpretati accompagnano il pubblico lungo un arco temporale di circa due secoli, dalla fine del Cinquecento alla fine del Settecento. I musicisti evocati, citati e riletti in chiave contemporanea sono Claudio Monteverdi, William Byrd, Henry Purcell, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Joseph Haydn, oltre a una sorpresa conclusiva. Grandi maestri dell’arte della variazione e dell’improvvisazione, accomunati da una straordinaria ricerca di vitalità e ricchezza ritmica. È proprio questo aspetto, spesso poco considerato, a rendere particolarmente affascinante il progetto: il pensiero ritmico di questi compositori rivela una forza e una modernità sorprendenti, capaci di renderli ancora vicini alla nostra sensibilità e di aprire un dialogo vivo con il presente.

LINE UP:

Giovanni Bietti: piano/divulgatore

Alessandro Gwis: tastiera

Pasquale Laino: sax soprano

Luca Caponi: percussioni

ORE 19.30, SALA M1

ENRICO RAVA – “FEARLESS FIVE”

Una delle grandi voci del jazz italiano nel mondo, un artista che da oltre sessant’anni attraversa la musica senza mai smarrire il gusto della scoperta. Fin dagli esordi, a metà degli anni Sessanta, Rava ha costruito un percorso inconfondibile, diventando uno dei protagonisti più autorevoli del jazz europeo. La sua storia musicale si intreccia con quella di alcune delle figure più rivoluzionarie della scena internazionale: da Gato Barbieri a Steve Lacy, Carla Bley, Cecil Taylor e Archie Shepp, fino agli incontri con artisti del calibro di Pat Metheny, John Scofield e Michel Petrucciani. Fondamentali gli anni trascorsi negli Stati Uniti, crocevia di esperienze e contaminazioni che hanno contribuito a forgiare una personalità artistica libera da appartenenze e confini. Musicista inquieto e curioso, Rava ha sempre scelto di guardare avanti, facendo della sperimentazione una forma di libertà e della musica un territorio in continua evoluzione. Una visione che conserva intatta la propria forza anche oggi, insieme a quella straordinaria capacità di riconoscere il talento e accompagnarlo verso nuovi orizzonti. Ne è testimonianza The Fearless Five, il progetto acclamato e premiato nel 2024 come disco e formazione dell’anno, con cui il Maestro condivide il palco con cinque giovani musicisti di grande spessore. Un incontro tra generazioni che racconta molto del suo modo di intendere il jazz: non una musica da custodire nella memoria, ma un linguaggio vivo, da reinventare ogni volta, capace di aprire strade e generare futuro.

LINE UP:

Enrico Rava: tromba/flicorno

Francesco Diodati: chitarra

Matteo Paggi: trombone

Francesco Ponticelli: contrabbasso

Evita Polidoro: batteria

ORE 21, SALA M1

SAVERIO ZURA QUINTET (VINCITORI PREMIO ISIO SABA)

Nato a Bologna nel 2024 attorno alle composizioni del chitarrista sardo Saverio Zura, il quintetto si distingue per un linguaggio musicale che attraversa il jazz contemporaneo newyorkese, la libera improvvisazione e l’energia del rock. Una ricerca sonora che alterna tensione elettrica e sensibilità acustica, sostenuta da un interplay serrato e da una forte intesa tra i musicisti, maturata sui palchi dei principali jazz club italiani. Nel 2026 la formazione debutta su disco con Headbanging, pubblicato da Barly Records, un album di composizioni originali che sfida le convenzioni e supera i confini di genere. A confermare la forza e l’originalità del progetto arriva la vittoria alla V edizione del Premio Isio Saba di Cagliari, riconoscimento che proietta il Saverio Zura Quintet tra le realtà emergenti più audaci della nuova scena jazz italiana.

LINEUP:

Saverio Zura: chitarra/composizioni

Filippo Galbiati: pianoforte

Gabriel Marciano: sax alto

Andrea Esperti: contrabbasso

Francesco Benizio: batteria

ORE 22, SALA M1

NICOLA CONTE (UMUJA) FEAT. SERA KALO

Chitarrista eclettico chitarrista, ma anche DJ, produttore e bandleader italiano, Nicola Conte è anche raffinato compilatore e archivista musicale. Il suo linguaggio musicale intreccia l’eleganza cinematografica italiana con ritmi afro, bossa nova e armonie modali, affondando le radici nella controcultura degli anni Sessanta. Fin dagli anni Novanta, con la fondazione del movimento culturale Fez a Bari, Conte è diventato uno dei protagonisti della scena soul-jazz internazionale. Il suo percorso discografico è legato a etichette come Blue Note, Impulse! e Schema Records, mentre le collaborazioni spaziano da Gianluca Petrella a Gregory Porter e José James. Nelle sue produzioni rielabora le influenze di maestri come Ennio Morricone, dialogando con le esperienze musicali di Detroit e della Nigeria.

Il suo ultimo album, Umoja, pubblicato dall’etichetta londinese Far Out Recordings, attraversa le sonorità del deep jazz, del latin, dell’afrofuturismo e della musica soul, guardando in particolare alle esperienze spiritual e free jazz degli anni Settanta. Anche dal vivo, Conte sviluppa un universo sonoro in cui ricerca, improvvisazione e contaminazione si fondono, restituendo al jazz tutta la sua forza espressiva e la sua capacità di parlare al presente.

LINEUP:

Nicola Conte: chitarra

Sera Kalo: voce

Pietro Lussu: pianoforte/tastiere

Pasquale Calò: sax tenore

Ameen Saleem: contrabbasso/basso elettrico

Enrico Morello: batteria

Gabriel Prado: percussioni

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ORE 11 E ORE 16, SALA M3

LMCGT – MATTEO MUNTONI ORCHESTRA – “ATLAS”

Un’opera musicale aperta, in cui il rigore della scrittura compositiva incontra la libertà dell’improvvisazione, trasformando ogni esecuzione in un’esperienza unica e irripetibile. “Atlas”, l’ultima produzione di Medinsard, il centro di produzione di Sardegna Concerti finanziato dal Ministero della Cultura, èfirmata e diretta dal musicista e compositore alla guida di un ensemble di dieci musicisti. Al centro della composizione, il Mediterraneo, inteso come spazio simbolico di relazioni, incontri e memoria condivisa. Sul piano musicale, l’opera intreccia scrittura e improvvisazione in tempo reale, attraverso una stratificazione progressiva del materiale sonoro. Durante la performance, Muntoni guida l’ensemble come un mediatore del tempo musicale, modulando densità, durata ed energia in un’esperienza sempre diversa. Il progetto è presentato nell’ambito di La musica che gira in tondo Orchestra, la rassegna di Jazzin’ Family dedicata alla prima infanzia.

LINEUP:

Matteo Muntoni: composizioni e direzione

Leonardo Taccori: clarinetto

Matteo Orani e Daniele Porta: chitarra classica, acustica ed elettrica

Ivana Busu: pianoforte/synth/live electronics

Mauro Melis: basso

Matteo Gallus e Simone Soro: violino

Massimiliano Viani: viola

Andrea Murtas: batteria/ vibrafono/percussioni

ORE 18.30, SALA M2

GIOVANNI BIETTI – “LUDUS HERODIS UN DRAMMA MEDIEVALE”

Il Ludus Herodis è uno splendido dramma liturgico del XII secolo contenuto in un manoscritto francese. Raccoglie circa sessanta melodie gregoriane, purissime ed essenziali, che raccontano la vicenda biblica della Natività e della Strage degli Innocenti. Il manoscritto contiene, insolitamente, molte indicazioni sceniche che specificano da dove debbano entrare o uscire i diversi personaggi; mostrano inoltre come tutti gli spettatori fossero coinvolti nella rappresentazione, in quanto “cittadini” a cui i protagonisti si rivolgevano. Si tratta, quindi, di un teatro comunitario e universale. In effetti, rileggere oggi il canto gregoriano significa in un certo senso andare alla fonte della civiltà musicale occidentale stessa, ripensando un concetto fondamentale come la modalità ed eliminando le gerarchie tra le note, gli accordi subordinati e i movimenti cadenzali. Nella notazione originale, inoltre, le melodie gregoriane sono semplici e nude linee di note: non è specificato nemmeno il ritmo, che era in gran parte determinato dal testo. Questi materiali sono stati rielaborati in versione strumentale, assumendo una veste ritmica costantemente e potentemente irregolare, aperiodica. Ma soprattutto, l’idea di base del progetto è stata quella di sviluppare uno stile di improvvisazione basato sulle caratteristiche delle melodie stesse,

eliminando concetti tradizionali come l’armonia o l’accompagnamento a favore del contrappunto e della micro-variazione di ispirazione popolare. Il risultato è un concerto dal tono al tempo stesso arcaico e moderno, con una sonorità austera emediterranea.

LINE UP:

Giovanni Bietti: piano/divulgatore

Alessandro Gwis: tastiera

Pasquale Laino: sax soprano

Luca Caponi: batteria

ORE 19.30, SALA M1

THEO CROKER – “DREAM MANIFEST”

Il trombettista, compositore e produttore candidato ai Grammy Award Theo Croker torna sulla scena con “Dream Manifest”, il suo ottavo album in studio, inaugurando un nuovo capitolo della propria ricerca artistica. Dal debutto discografico del 2007, Crokerha sviluppato un linguaggio personale, affinando un’esplorazione musicale che intreccia paesaggi sonori afrofuturisti e composizioni introspettive. Sulla scia di album acclamati dalla critica come Star People Nation e BLK2LIFE || A FUTURE PAST, con questo nuovo lavoro l’artista supera le tradizionali classificazioni di genere e costruisce una dimensione sonora immersiva, in cui la musica diventa spazio di introspezione, ricerca spirituale e connessione. Costantemente in movimento tra lo studio di registrazione e i palcoscenici dei principali festival internazionali, Croker porta dal vivo questa visione insieme al suo affiatato ensemble, attraverso un’esperienza ipnotica che fonde elettronica, campionamenti e strumenti acustici.

LINE UP:

Theo Croker: tromba

Tyler Bullock: pianoforte/tastiere

Giulio Cetto: basso

Jaylen Petinaud – batteria

ORE 21, SALA M2

LUISA BRIGUGLIO PREMIO PARODI 2025 – “TRUVATURA”

Forte dei riconoscimenti ottenuti al Premio Ethnos Generazioni 2024 e al Premio Andrea Parodi 2025, Luisa Briguglio presenta Truvatura, il suo album di debutto solista pubblicato da LiburiaRecords. Un progetto in cui la lingua siciliana e la poesia incontrano una sensibilità contemporanea, dando vita a un ritratto della Sicilia autentico e, al tempo stesso, aperto alle contaminazioni culturali. I brani, scritti prevalentemente in dialetto messinese, attingono a memorie personali, racconti popolari e suggestioni letterarie. La tradizione dialoga con sonorità e strumenti di altre culture, mentre l’anima mediterranea si apre a una dimensione musicale urbana e cosmopolita. Il titolo richiama la Truvatura, la leggendaria scoperta di un tesoro nascosto: un’immagine che diventa metafora di un viaggio alla ricerca delle radici, della memoria e delle storie che abitano la musica di Luisa Briguglio.

LINE UP:

Luisa Briguglio: voce e chitarra

Fabrizio Lai Dessì: chitarre

Matteo Nocera: batteria

ORE 22, SALA M1

ROBERTO FONSECA, “LA GRAN DIVERSIÓN”

Pianista nominato ai Grammy, compositore e tra i principali protagonisti della rinascita della musica cubana, Roberto Fonseca arriva al Festival con La Gran Diversión, l’acclamato album pubblicato nel 2023, affiancato da alcuni dei brani più significativi che hanno segnato la sua straordinaria carriera. Un omaggio all’epoca d’oro della musica cubana, ispirato al leggendario cabaret parigino degli anni Trenta, Cabane Cubaine. Un progetto travolgente, in cui ritmi contagiosi, sezioni di fiati trascinanti e melodie pianistiche di grande fascino si intrecciano in un’esplosione di energia e vitalità: un invito a lasciarsi conquistare dal ritmo e a celebrare lo spirito gioioso di Cuba.

Figura centrale della scena musicale cubana contemporanea da oltre vent’anni, Fonseca ha conquistato il pubblico internazionale anche grazie alle sue esibizioni con il Buena Vista Social Club e a una discografia solista di grande successo, che comprende album come Zamazu (2007), YO (2012), candidato ai Grammy, e ABUC(2016). Il suo linguaggio musicale, libero da ogni confine di genere, intreccia le radici afro-cubane con il jazz, il funk e le sonorità del mondo, dando vita a uno stile personale e inconfondibile. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Omara Portuondo, Gilles Peterson, Ibrahim Ferrer, Baba Sissoko e Fatoumata Diawara.

LINE UP:

Roberto Fonseca: pianoforte/tastiera/voce

Ariel Vigo: sax baritono/flauto/voce

Jimmy Jenks: sax tenore

Yuri Hernàndez: tromba

Felipe Cabrera: contrabbasso

Ruly Herrera: batteria

Andres Coayo: percussioni

INFO

https://www.jazzinsardegna.com/it-IT

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