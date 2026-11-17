Una partecipazione compatta e determinata quella di oggi sotto il palazzo del Consiglio Regionale della Sardegna, dove decine di Operatori Socio-Sanitari (OSS) provenienti da tutta l’Isola si sono riuniti per far sentire la propria voce. A seguito del presidio, una delegazione è stata ricevuta e audita dalla VI Commissione Sanità, riunitasi in seduta straordinaria per affrontare l’emergenza occupazionale.

«La nostra organizzazione ha rappresentato punto per punto le criticità del settore e le soluzioni necessarie per garantire stabilità al servizio sanitario regionale», dichiara Gianfranco Angioni, Referente Regionale USB PI Sanità, «ottenendo un riscontro positivo su tutta la linea. Con la Legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del Decreto PA, il legislatore nazionale ha finalmente aperto la strada alla valorizzazione e alla stabilizzazione del personale che ha maturato esperienza con contratti di lavoro flessibile, includendo espressamente anche i contratti di somministrazione. Oggi abbiamo chiesto e ottenuto l’impegno per inserire questo nuovo strumento normativo nel Disegno di Legge del 9 settembre di prossima discussione. Abbiamo inoltre chiesto con forza la salvaguardia integrale delle graduatorie vigenti, sia quelle finalizzate alle stabilizzazioni che quelle concorsuali».

Il punto centrale della vertenza riguarda il pieno riconoscimento giuridico del servizio prestato nelle aziende sanitarie e la stabilità occupazionale per tutto il personale.

«Pretendiamo la modifica immediata del Disegno di legge sulla stabilizzazione degli OSS, recependo senza ulteriori indugi le aperture introdotte dalla Legge 174/2026 per garantire un accesso reale e senza barriere discriminatorie a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti, inclusi quelli provenienti dalla somministrazione», prosegue Angioni. «Allo stesso modo, sull’assunzione di tutti i precari – sanitari, tecnici e amministrativi – abbiamo registrato la volontà politica e l’impegno concreto delle istituzioni a procedere, ma per noi la condizione è chiara: i contratti li vogliamo a tempo indeterminato. Non accetteremo soluzioni tampone o lavoratori di serie A e di serie B. Le nostre istanze sono state accolte in toto e saranno formalmente tradotte nei lavori consiliari non appena il DDL approderà ufficialmente in commissione per l’esame definitivo».

«Esprimiamo soddisfazione per l’apertura di oggi, un risultato importante frutto della determinazione dei lavoratori scesi in piazza», conclude il Referente Regionale di USB PI Sanità. «Tuttavia, non abbassiamo la guardia: restiamo vigili e pronti a mettere in campo nuove iniziative qualora alle parole non seguano atti concreti e tempestivi».

La mobilitazione di USB PI Sanità, infatti, non si ferma e si sposta ora sul piano nazionale con due appuntamenti fondamentali. L’11 dicembre è previsto un presidio sotto il Palazzo della Funzione Pubblica, dove porteremo all’attenzione del Governo le vertenze nazionali del comparto insieme alle specificità e alle urgenze della sanità sarda. Il percorso proseguirà poi il 12 dicembre con la partecipazione alla manifestazione nazionale contro il carovita e contro la guerra.