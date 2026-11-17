Accelerano i prezzi al consumo a Cagliari, con l’inflazione che a ottobre raggiunge il 4,7% su base annua, in aumento rispetto al 4,1% registrato a settembre. È quanto emerge dai dati dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) diffusi dal Comune. Su base mensile, invece, la variazione si attesta a +0,1%, confermando il dato del mese precedente.

A incidere maggiormente sull’aumento tendenziale sono soprattutto i costi legati ad abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, che registrano un incremento del 16,3% rispetto a ottobre 2025 e del 4,7% su base mensile. Tra le singole voci spiccano i rincari dell’elettricità (+11,1%), dei combustibili liquidi (+4,1%) e del gas (+2,4%).

Rilevante anche l’aumento dei trasporti, in crescita del 9,8% su base annua, con un incremento del 12,6% per il trasporto aereo di passeggeri. In rialzo anche i prezzi di informazione e comunicazione (+5,9%), bevande alcoliche e tabacchi (+3,2%) e prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,7%).

Tra le altre divisioni, gli aumenti tendenziali riguardano arredamenti e manutenzione della casa (+1,9%), sanità (+1,2%), ricreazione, sport e cultura (+0,8%), ristoranti e servizi di alloggio (+0,7%), istruzione (+0,5%) e servizi finanziari e assicurativi (+0,3%). In controtendenza abbigliamento e calzature, in calo dello 0,3%.

Sul fronte delle variazioni mensili, si segnala invece la flessione del comparto dei servizi di ristorazione e alloggio (-3,9%), determinata soprattutto dalla diminuzione dei servizi di alloggio (-18,8%). In calo anche abbigliamento e calzature (-0,4%), arredamenti e manutenzione della casa (-0,3%), bevande alcoliche e tabacchi e servizi finanziari e assicurativi (entrambi -0,2%).

I dati evidenziano dunque un’accelerazione dell’inflazione nel capoluogo sardo, trainata soprattutto dai rincari delle utenze domestiche e dei trasporti.