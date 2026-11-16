Quartu Sant’Elena, petardi forti come bombe al parco Matteotti: ennesima esplosione nell’area pubblica dedicata a bambini e famiglie, protestano i cittadini.

Ore 19, dall’area verde un fortissimo boato è stato udito in tutto il quartiere e oltre: è stato, infatti, avvertito anche a Pitz’e Serra e le testimonianze dei residenti parlano non di un semplice petardo ma di una “bomba”.

Tanto il fumo che si è sollevato in aria e che ha fatto percepire la potenza dell’ordigno esploso.

Non è la prima volta: da tempo viene segnalato il problema. Soprattutto la sera e la notte, gruppi di giovanissimi si divertono a modificare accendini e a creare dei veri e propri dispositivi che, una volta innescati, generano un fortissimo frastuono.

Il disagio è avvertito da tutti e ancor più da bambini, anziani e animali.

Sui social fioccano le segnalazioni e le richieste rivolte alle istituzioni di competenza per far rispettare le norme per quieto vivere.