Pirri, nuova rivoluzione del traffico: da Monserrato non si entra più in via Italia, riaperto il tratto dell’ex Città Mercato.Il cantiere durerò ancora un anno, ecco le nuove importanti disposizioni al traffico

Programmate a partire da martedì 17 novembre 2026 alcune chiusure parziali della via Italia a partire dal tratto tra la via Pisano e la via Sinnai.

Le modifiche alla viabilità sono state adottate per consentire la prosecuzione dei lavori relativi a: “Intervento infrastrutturale per la salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale nel territorio di Pirri – Collettore 47”.

Nello specifico, queste le principali variazioni:

il traffico proveniente da Monserrato e diretto a Cagliari sarà deviato sulla via Pisano per poi proseguire nelle via Amper e Salvo d’Acquisto da dove rientrerà in via Italia;

il traffico proveniente da Cagliari verso Monserrato manterrà le deviazioni già operanti da quest’estate e cioè mezzi pesanti deviati su via Emanuele Filiberto e mezzi leggeri deviati su via Dolianova;

sarà inoltre istituito il divieto di sosta su ambo i lati di via Italia nei tratti che progressivamente saranno interessati dai lavori.

Al fine di limitare i disagi, per quanto possibile, sarà consentito l’accesso agli ingressi carrabili regolarmente autorizzati e alle attività commerciali, polizia, ambulanze, vigili del fuoco, carico e scarico merci, compatibilmente con lo stato di avanzamento del cantiere.