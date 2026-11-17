Quartu Sant’Elena, i genitori donano un defibrillatore alla scuola: a Santa Teresa, educazione, prevenzione e solidarietà per il bene della comunità. Il gesto rappresenta il segno concreto di un’alleanza educativa che si esprime anche attraverso la solidarietà e l’attenzione alla vita.

Le famiglie donano un defibrillatore alla scuola durante una serata dedicata alla formazione e alla condivisione.

“Educare significa anche prendersi cura, promuovere la prevenzione e costruire legami. È questo l’impegno della Scuola dell’Infanzia paritaria Santa Teresa del

Bambino Gesù a Quartu Sant’Elena che affianca al lavoro educativo quotidiano occasioni di formazione e partecipazione per le famiglie.

Da questo impegno è nato un importante gesto di solidarietà: la donazione di un defibrillatore alla scuola da parte dei genitori” spiega la direzione. “L’iniziativa ha preso forma a seguito di un corso di aggiornamento sul primo soccorso pediatrico, organizzato grazie alla

disponibilità di Giulia Simone, genitore della scuola e professionista del settore.

Un’esperienza che ha messo al centro l’importanza della prevenzione e dell’essere

pronti ad agire per il bene della comunità. La generosità delle famiglie ha così incontrato l’impegno della scuola nel promuovere una cultura della cura e della

responsabilità condivisa, traducendosi in un contributo concreto alla sicurezza di

tutti.

La consegna del defibrillatore è avvenuta durante una serata organizzata dalla scuola, aperta dall’incontro formativo «Aiutami a fare da solo», a cura della

pedagogista FISM Carmen Falconi. Un’occasione per riflettere sull’autonomia dei

bambini e rafforzare il dialogo educativo tra scuola e famiglia.

Particolarmente significativa la presenza di suor Erika Cavalleretto, Madre Generale dell’Istituto delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù, che ha condiviso questo importante momento con la comunità scolastica. Ospite della serata anche la

Laura Senes, educatrice socio-pedagogica con esperienza in ambito natatorio, psicomotorio e di sostegno, che cura il progetto MoviMenti, supportato grazie alla collaborazione con ASD Gioventù Assemini Calcio. La serata è proseguita con i canti dei bambini e la festa dell’autunno. La cura dell’organizzazione e il lavoro delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù e delle docenti, insieme alla preziosa collaborazione delle famiglie, hanno reso possibile un momento di partecipazione e gioia.

Un appuntamento che racconta una scuola impegnata a essere luogo di crescita e punto di incontro per la comunità, capace di coinvolgere e dare valore al contributo di ciascuno”.