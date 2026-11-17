Il turismo sardo piange “il geometra” Beppe Deiana, che cambiò il turismo di Muravera guidato dall’amore per la Sardegna e la sua professionalità unica e visionaria. “Questo non è un post come tutti gli altri. Perché ci sono storie che non si limitano ad essere raccontate, ma si custodiscono dentro. Lo scorso 12 novembre, dopo una lunga malattia, se n’è andato Giuseppe Deiana – per tutti semplicemente “𝘽𝙚𝙥𝙥𝙚“ o “𝙞𝙡 𝙂𝙚𝙤𝙢𝙚𝙩𝙧𝙖“, le parole commosse del Tiliguerta Glamping & Camping Village.

“Era il 1990 quando, con quella visione ostinata e innamorata, creò quello che allora si chiamava 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤𝙋𝙞𝙧𝙖𝙨𝙩𝙪 e che oggi conosciamo come 𝗧𝗶𝗹𝗶𝗴𝘂𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗚𝗹𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴 & 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲. Amava questa terra selvaggia e un po’ isolata con l’anima di chi la capiva fino in fondo; quel posto per lui non era semplicemente un progetto, era un quarto figlio.

A noi che restiamo – familiari, amici, collaboratori e chi ha camminato al suo fianco – resta un’eredità immensa e un senso di gratitudine. Beppe non ha costruito solo un luogo di lavoro: ha aperto porte a chi aveva bisogno di un riscatto, ha teso la mano a famiglie di Muravera in difficoltà, nel silenzio della generosità vera, quella che non cerca applausi.

Chiunque abbia avuto il privilegio di incrociarlo lo porterà nel cuore con l’immagine più bella: quella delle sue prime mattine, a camminare in riva al mare o sul Monte Ferru, sempre accompagnato dalla sua cagnolina.

Buon viaggio verso la Luce, Beppe. Grazie di tutto. Il tuo vento continuerà a soffiare tra i tuoi alberi”