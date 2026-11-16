Al grandissimo Tore Serra va intitolata, subiot, la scuola di Su Planu, quell’istituto comprensivo in cui insegnava e di cui era vicepreside. Nessun compromesso, zero esitazioni, nessuna via di mezzo né altre possibilità: la scuola, che tantissimo deve a lui così come l’intero quartiere, deve portare il suo nome. La richiesta arriva all’unanimità da tutto il quartiere: cittadini, insegnanti, atleti della società Su Planu Basket da lui fondata, tutti uniti e compatti per blindare l’intitolazione della scuola, con l’annessa palestra, all’amatissimo campione, il più grande di tutti e di sempre in Sardegna, presidente della Fip regionale scomparso all’improvviso domenica scorsa.

Perché se Tore Serra è stato per tutti i sardi un gigantesco campione, per chi vive a Su Planu è stato molto, moltissimo di più: ha fondato lui la società Su Planu Basket nel 1988, ha vissuto lui nel quartiere, ha allevato lui intere generazioni di atleti, ha aggregato lui in palestra bambini e ragazzi per i quali l’alternativa era passare i pomeriggi in strada.

Non solo. Anche nella scuola – che riunisce materne, elementari e medie – Tore Serra è stato un insostituibile pilastro: sempre presente, sempre disponibile, sempre pieno di iniziative. Anche qui, adorato dai bambini che aspettavano di veder comparire quel gigantesco Babbo Natale con il sacco pieno di doni e caramelle.

Tore Serra è un simbolo che deve diventare icona, per sempre, anche con l’intitolazione della scuola. Un modo, il minimo, per ringraziarlo dell’immenso contributo dato a un quartiere troppo spesso ignorato.

La questione dell’intitolazione nelle prossime ore approderà ufficialmente anche a scuola.