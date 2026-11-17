Cabras, ragazzina inseguita per le vie del paese da un giovane straniero: le avrebbe detto “io ti sto dietro”. Impaurita, è stata aiutata da un uomo che stazionava all’uscita di una pizzeria. La madre ha allertato le forze dell’ordine e lanciato un appello: “State attente”.

Ennesimo episodio che alimenta la forte tensione tra cittadini e ospiti dei centri di accoglienza, Cabras come Monastir da tempo denunciano una situazione che crea forte disagio tra i residenti. Ieri sera verso le 18 una ragazzina adolescente “è stata seguita in piu vie da un migrante a bordo di una bicicletta elettrica” racconta pubblicamente il genitore.

“Ha attirato la sua attenzione con una luce, mia figlia si è girata e ha visto chi era, aveva già capito. È entrata in via La Marmora e si è fermata per farlo passare ma niente da fare: lui le ha detto di “no, vai tu avanti io ti sto dietro”.

Mia figlia, impaurita e agitata, ha percorso piu vie e lui era sempre dietro, fino a quando non si è diretta verso la pizzeria e si è fermata da un signore che aspettava fuori, che l’ha vista agitata e le ha chiesto cosa stesse succedendo.

Lei ha spiegato l’accaduto, è riuscita a tornare a casa, in lacrime, agitata a tal punto che non riusciva neppure a parlare”.

La mamma della giovane ha segnalato l’accaduto ai militari e lancia un appello affinché soprattutto le ragazzine prestino la massima attenzione.