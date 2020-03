I treni da e per il nord? Regolari, anzi no: caos nei trasporti in attesa del decreto

Da alcune ore il governo ha limitato gli spostamenti verso la Lombardia e 14 province italiane ma sui siti di Trenitalia e di Italo è ancora possibile acquistare alla tariffa base biglietti da e per Milano.

“Per ora i treni da e per Milano viaggiano in maniera regolare, non sappiamo se nelle prossime ore arriveranno disposizioni diverse” dicono i dipendenti di Trenitalia presenti ai box informazione della stazione Termini.

A Roma, alla stazione Termini questa mattina non c’è alcuna comunicazione sulle nuove misure varate questa notte dal governo che “chiudono” le zone rosse, limitandone gli spostamenti ai casi più gravi. Sui display sparsi sulle banchine non appaiono cancellazioni, e neppure annunci legati alle nuove disposizioni governative, e i treni verso il nord partono regolarmente.

