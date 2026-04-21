La segnalazione giunge da una cittadina, Cristina M., che spiega le difficoltà quotidiane che lei e i residenti della via devono affrontare: “Oramai da tempo le tubature dell’acqua sono rotte e un fiume di acqua sotto casa rende impossibile passare sul marciapiede e prenotare il semaforo, che diventa verde solo premendo il tasto.

È impossibile arrivare perché ci sono transenne e un lago.

Ci sono da rifare anche i cornicioni delle palazzine che stanno cadendo a pezzi, ecco perché è tutto transennato e pericolante”.

Nonostante vari solleciti alle istituzioni di competenza, “i lavori per i cornicioni non sono ancora stati effettuati, io ho passato tutto l’inverno con la pioggia dentro la camera di mia figlia, ormai da rifare completamente perché sta crollando l’intonaco a causa dell’acqua”.

Le richieste sono che la situazione venga presa in carico al più presto dagli enti di competenza per risolvere le gravi problematiche che i residenti vivono ogni giorno.