Giampaolo Lecca
Uomo buono e generoso
Lo piangono i figli Fernanda e Nicola e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla sorella Liliana,
al cognato Lelli, alle nipoti Alessandra e Roberta
per la costante e confortante presenza.
I funerali avranno luogo Mercoledì 22 Aprile alle ore 16.00
nella Parrocchia del SS. Redentore a Monserrato.
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