Quartu piange un giovane uomo e padre di famiglia, Vladimiro Pucci, scomparso improvvisamente a soli 50 anni.

Conosciuto e apprezzato fra Quartu e Cagliari, Pucci era dipendente della Konecta SpA, specializzata nel servizio clienti, help desk e back office.

La scomparsa improvvisa e prematura di Vladimiro ha sconvolto familiari e colleghi: sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore si susseguono sui social, increduli di fronte a questo lutto.

L’ultimo saluto a Vladimiro sarà celebrato Giovedì 23 Aprile alle ore 9 e 30 presso la parrocchia di Sant’Antonio.