1° Anniversario
Ad un anno dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Augusto Collu
I figli, le nuore, i generi, i nipoti e i pronipoti invitano e
ringraziano quanti vorranno unirsi in preghiera nella
Santa Messa in ricordo che verrà celebrata Sabato 25 Aprile
alle ore 19 nella Chiesa di San Pietro Pascasio a Quartucciu.
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