Ha il divieto di incontrarla, ma si avvicina alla ex compagna in un bar: 40enne di Guspini denunciato.

Ieri ad Arbus, dopo un’indagine per maltrattamenti in famiglia, i Carabinieri hanno denunciato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un quarantenne di Guspini, noto alle forze dell’ordine. Le ulteriori indagini intraprese hanno consentito di accertare che l’uomo, sebbene sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, con tanto di applicazione di dispositivo elettronico anti stalking, alle 23:20 circa del 18 aprile, si è recato presso un bar di Guspini dove ha stazionato a circa tre metri dalla donna. L’uomo era perfettamente consapevole della presenza della donna e l’ha costretta ad allontanarsi dal locale per evitare ulteriori situazioni di criticità.