È ricoverato in osservazione all’ospedale Brotzu di Cagliari, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, un giovane straniero accoltellato ieri sera in piazza San Michele. L’uomo, trovato senza documenti, non è ancora stato identificato.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 20, nei pressi della chiesa della Medaglia Miracolosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che sarebbe stato in stato di ebbrezza, avrebbe avuto un alterco con alcune persone dopo aver infastidito alcuni passanti. La discussione sarebbe poi degenerata fino all’aggressione, durante la quale il giovane è stato colpito con un’arma da taglio alla nuca.

Ferito, è caduto a terra perdendo i sensi. A prestargli i primi soccorsi è stato un militare dell’Arma presente nella zona. Poco dopo sono intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno trasportato al Brotzu, dove è stato ricoverato.

I carabinieri della Compagnia di Cagliari stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di individuare il responsabile. Gli investigatori attendono di poter ascoltare la vittima, che potrà fornire elementi utili anche per risalire alla propria identità. Al vaglio degli inquirenti ci sono inoltre le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.