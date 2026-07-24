È morto nella notte all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia Lorenzo Milia, 23 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera nella frazione di Lu Fraili, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Il giovane, trasportato in ospedale in condizioni disperate, è deceduto poco dopo le 3 nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

L’incidente si è verificato intorno alle 22. Milia era alla guida di una moto Kawasaki di grossa cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’utilitaria condotta da una giovane del posto. L’impatto è stato violento e il 23enne ha riportato gravi lesioni. La conducente dell’auto è rimasta illesa o comunque non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia stradale, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dello schianto.