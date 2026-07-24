Sono stati ultimati questo pomeriggio gli esami autoptici sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un arresto da parte della polizia.

“È stato un esame molto complesso e approfondito. Non possiamo dire di più nel rispetto di quanto accaduto”, hanno detto i consulenti di parte dei sanitari del 118 e dei due agenti di polizia, Vergari e Tudini.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato trovato del sangue nei polmoni e dei segni compatibili con uno schiacciamento.

All’interno del pool di consulenti fanno parte- oltre ai periti nominati dalla difesa- il medico legale Valentina Bugelli, nominata dalla Procura, e la dottoressa Vittoria Fineschi, scelta da Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima.

La Procura ha richiesto esami importanti molto dettagliati per ricostruire ogni attimo dell’accaduto, come è stato bloccato il 42enne e cosa lo ha portato alla morte.

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