Cagliari, altro blackout choc alla Marina, la pizzeria Porcile e altri locali costretti a chiudere: turisti increduli, silenzio del Comune.”Non solo non abbiamo potuto aprilre e dare la cena ai nostri cienti. Ma non c’è energia neanche per potere chiudere le serrande”. . Il gran caos della corrente che non c’è ora esplode a Cagliari: a secco pizzerie bisteccherie e bed and breakfast, il paradosso della città turistica che non ha neanche la luce. Tra via Sardegna e via Porcile, il buio. Il buio anche delle reazioni. la triste estate a cagliari, i blackout e il caldo. C’era una volta il sogno del turismo e dei servizi essenziali per gli abitanti. Dalle 20,30 di ieri a notte fonda, resta soltanto la delusione.