Samassi, in strada con l’auto sequestrata: 2 mila euro di multa e patente ritirata.

Durante un normale servizio perlustrativo i carabinieri hanno denunciato ieri a Samassi, per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e sottrazione delle stesse, un agricoltore trentaquattrenne del posto, noto alle forze dell’ordine. Fermato sulla statale 196 Dir, all’altezza del chilometro 8 + 800, l’uomo si trovava alla guida di una Ford Focus. Il mezzo però era stato sottoposto a sequestro amministrativo qualche mese prima in quanto non coperto da assicurazione, e non poteva essere utilizzato. Al termine del controllo l’auto è stata sottoposta a ulteriore sequestro e affidata a un custode giudiziario autorizzato di Sanluri. Sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per circa 2000 euro in relazione alle violazioni al codice della strada. La patente di guida è stata ritirata ai fini della revoca. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.