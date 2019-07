Guerra delle librerie a Cagliari, Feltrinelli se ne va: “Via da via Roma e via Paoli, con grande dispiacere”. L’annuncio di Feltrinelli: “Siamo costretti a ritirarci, con i nostri libri e le nostre insegne, eppure le librerie sono organi propulsori di città che vivono e respirano come Cagliari”. Ecco la lettera aperta che annuncia il distacco di Feltrinelli: le librerie erano in franchising, gestite da un privato, che ora dovrà deciderne il nuovo destino. Non si tratta cioè di punti vendita a gestione diretta di Feltrinelli, che spera di tornare presto in città.

Feltrinelli spiega così, in via ufficiale, con una bella lettera, i motivi della deicisione di staccare le insegne da via Paoli e via Roma a Cagliari.

“Cari lettori e amici,

librerie Feltrinelli negli anni ha costruito una presenza costante in Sardegna: abbiamo condiviso, e continuiamo a condividere, il desiderio di letteratura e di cultura.

La Feltrinelli è infatti presente in questo territorio con le due librerie a gestione diretta di Olbia e di Quartu Sant’Elena, con una squadra di libraie e librai che sostiene i lettori nelle loro passioni e li guida tra storie, punti di vista e idee, offrendo gli strumenti per stimolare la curiosità e alimentare la conoscenza.

Nella città di Cagliari, fino a oggi, i nostri punti di contatto con i lettori sono stati le due librerie in franchising laFeltrinelli Point di Via Roma e Via Paoli, dalle quali siamo costretti a ritirarci con le nostre insegne e i nostri libri. E lo facciamo davvero con grande dispiacere.

Essere vicini ai lettori è il nostro mestiere: significa garantire il massimo servizio in termini di qualità e prossimità, ma questo non può prescindere dalla nostra dimensione aziendale e dalla necessità che tutto avvenga nella massima sostenibilità.

Cagliari è espressione di grande vitalità culturale, testimoniata anche dalla sua recente candidatura a Capitale della Cultura. Per questa ragione, lavoreremo con impegno e attenzione per poter continuare a dialogare con i lettori e con gli appassionati di cultura di questa città, alla ricerca di nuovi partner per lo sviluppo sostenibile di nuove librerie laFeltrinelli.

Se immaginiamo una città come un organismo che si muove, respira e vive, sicuramente le librerie ne sono gli organi propulsori. Non solo per la dimensione che attiene la qualità della scelta dei libri, ma anche per la relazione con il territorio e i suoi cittadini.

Un grazie sincero a tutti i lettori, i visitatori e gli amici”.