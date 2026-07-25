Nell’ambito dei servizi dedicati alla verifica del rispetto delle norme sulla vendita al dettaglio di prodotti alimentari, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un supermercato situato nell’ambito di uno dei comuni della città metropolitana.

All’esito del controllo, i militari hanno accertato la conservazione di alimenti deperibili esposti alla vendita a temperature non idonee all’interno di cinque banchi frigorifero, distribuiti nei reparti di pescheria e gastronomia. Le misurazioni effettuate hanno evidenziato come le merci venissero mantenute a temperature in alcuni casi superiori di oltre dieci gradi rispetto a quelle previste per la specifica tipologia di alimento, determinando una verosimile interruzione della catena del freddo e la conseguente disapplicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

L’operazione ha portato al sequestro amministrativo di circa 130 chilogrammi di prodotti alimentari, tra preparazioni di gastronomia, prodotti ittici e caseari, per un valore commerciale stimato in circa 5.000 euro. La merce è stata affidata in custodia al responsabile del punto vendita.

A carico del legale rappresentante della società che gestisce l’attività sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro. Contestualmente, la competente Autorità Sanitaria è stata informata per le valutazioni di merito.