Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Cagliari e Nuoro, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari, finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti gravemente indiziati di avere costituito un gruppo organizzato finalizzato alla pianificazione dell’assalto a furgoni portavalori e ad altri obiettivi di particolare rilevanza.

L’operazione, coordinata sul piano operativo dal Servizio Centrale Operativo, vede impegnati circa 130 uomini e donne della Polizia di Stato, appartenenti alle Squadre Mobili della Sardegna, al Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, alle U.O.P.I., al Reparto Volo, alle Unità Cinofile e ai Gabinetti Regionale e Provinciali di Polizia Scientifica.

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