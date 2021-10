Giovanni Maria Mura investito e ucciso sulle strisce pedonali a Elmas: l’automobilista accusato di omicidio stradale

Le telecamere non lasciano dubbi. L’80enne travolto in via Sestu stava camminando sulle strisce pedonali. Chi l’ha investito, un 53enne, non aveva bevuto: i carabinieri gli hanno sequestrato il cellulare.