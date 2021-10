Daniela Anedda ospite a Radio Zampetta Sarda ci ricorda l’importanza delle condivisioni degli appelli

DANIELA ANEDDA OSPITE A RADIO ZAMPETTA SARDA, CI PARLA DI COME LE CONDIVISIONI DI APPELLI SIANO DETERMINANTI PER CAMBIARE IN LIETO FINE SITUAZIONI DRASTICHE.

GRAZIE A UN LAVORO IN SINERGIA CON LA NOSTRA REDAZIONE E LE VOLONTARIE NELLO SPECIFICO SIMONA PETRUSO, IL PICCOLO YAGO MICINO DI UN MESE MORIBONDO IN UN GIARDINO CONDOMINIALE, HA TROVATO UNA SPLENDIDA ADOZIONE CON DANIELA.

” Il mio compagno mi ha inviato il link di Casteddu online con la foto del piccolo gattino, moribondo sotto il sole in piena estate.

La storia mi ha particolarmente colpito, in particolare la foto che lo ritraeva e ho subito contattato la volontaria Simona Petruso che mi ha aggiornata passo passo sulle condizioni di salute del gattino, ricoverato in una clinica veterinaria a Quartu Sant’Elena.

Il giorno dopo sono andata a portare del cibo e da lì è nato amore a prima vista, dalla foto ero timido e indifeso così abbiamo deciso di tenerlo con noi.

Purtroppo la vita non è stata molto benevola con lui quindi ho pensato di offrirgli questa opportunità.”

IL GATTINO COME SI RELAZIONA?

“È molto affettuoso interagisce sia con me che da solo ma soprattutto con gli altri due gatti che ho Romeo e Pepe, con quest’ultimo ultimo ha creato un bellissimo rapporto di gioco mentre Romeo è un pò solitario.

Pepe e Yago si sono trovati, si vede tantissimo quanto tengono l’ uno all’ altro, Pepe è molto protettivo con lui, quando lo sente miagolare anche se sta dormendo si sveglia subito per cercarlo.

Il piccolo cresce tanto, è grande di costituzione adesso ha 5 mesi e dai 7 mesi in su verrà sterilizzato, per un suo benessere e tutela della casa e soprattutto consiglio la sterilizzazione per contrastare il randagismo.

Spero arrivi il messaggio a tutti di aiutare queste povere creature indifese, e di provare quell’emozione che ti arricchisce e ti completa.