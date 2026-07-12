Il casco che aveva indosso ha evitato ferite peggiori e l’uomo è stato trasportato al Santissima Trinità. Era assieme al Presidente del Consiglio Tonio Pani, che attraverso un post social racconta l’accaduto: “A te che oggi, all’altezza di Monastir, eri alla guida di una Clio color rosa carne, vorrei dire una cosa.

Dopo aver centrato il mio amico, ti sei allontanato senza fermarti. Un gesto grave, oltre che vigliacco.

Sappi che ci sono dei testimoni e che l’accaduto è stato segnalato ai Carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Se hai un minimo di senso di responsabilità, la cosa più giusta da fare è presentarti spontaneamente in caserma e chiarire la tua posizione”.