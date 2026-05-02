Una vita che sta sbocciando stroncata improvvisamente a 21 anni, proprio nel primo giorno di lavoro. È la drammatica storia di Samantha Lacedonia, giovanissima ragazza pugliese morta ieri in un terribile incidente lungo la strada per Ostuni. Samantha stava andando a lavoro, assunta come cameriera in un locale della nota cittadina, quando si è scontrata con una Mercedes con a bordo un uomo di 83 anni, alla guida della vettura, e sua figlia.

Per la 21enne non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo lo schianto. Non gravi le conseguenze per padre e figlia. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per appurare le cause dell’incidente.