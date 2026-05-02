Follia nel pomeriggio di ieri ad Angri, in provincia di Salerno. Una donna di 35 anni ha narcotizzato e poi evirato il marito nel sonno.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, dietro il terribile gesto ci sarebbe la scoperta di un tradimento. L’uomo, dopo l’aggressione, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri di Nocera, dopo aver eseguito gli accertamenti in loco e ricostruito la vicenda, hanno quindi arrestato la donna per tentato omicidio a causa delle serissime lesioni provocate.