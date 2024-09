Giallo a Quartu: 32enne trovata morta in casa, indaga la Procura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giallo in una casa in via Spagna a Quartu: una donna di 32 anni è stata ritrovata senza vita in casa dalla polizia, arrivata dopo l’allarme dei familiari della donna. Ora sarà l’autopsia a fare piena luce sulle cause che hanno portato la donna alla morte. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti del commissariato di Quartu.

Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza: fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella del malore, perché pare la vittima soffrisse di alcune patologie. La Procura di Cagliari ha disposto l’autopsia.