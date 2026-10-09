Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia e al lavoro, ci ha lasciato la nostra cara

Rita Cristofalo

Con immenso dolore ne danno il triste annuncio il marito Antonello, le figlie Lisa con Massimo e Lorenzo, Federica con Davide ed Emma.

Un sentito e sincero ringraziamento alla Dott.ssa Rossana Melis per la sua presenza e disponibilità, a Natascia, Akchynar, Teresiana e Martina per le amorevoli cure prestate e a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento di dolore, con affetto e discrezione. Un particolare ringraziamento a tutto lo staff del reparto di medicina interna del Policlinico di Monserrato. Il funerale si terrà lunedì 12 ottobre alle 10.30 presso la Parrocchia Santa Caterina e Giorgio a Cagliari.

O.F Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari tel. 070487397