Cagliari, viale Diaz diventa sempre più cinese: un mega ristorante sushi al posto della storica pizzeria Tre Archi.La notizia circola con sempre maggiore insistenza: il locale della famosa pizzeria Tre Archi, con centinaia di posti a sedere, passerà nelle mani dei cinesi. E una strada importante come viale Diaz diventa sempre più straniera: anche la vicina viale Bonaria pullula di ristoranti orientali, è la geografia del commercio cagliaritano che cambia volto. Quel che è certro è l’addio ai tre Archi, che hanno chiuso dopo le recenti polemiche. Il locale sarà acquistato dal cinese Ciro, già proprietario di un altro ritorante a fianco. Ancora non si sa se quel locale sarà unito al nuovo acquistato, o se ne sorgerà anche un altro.nIn una Cagliari dove sembrano dominare soltanto i locali food, in una zona al centro dei lavori per la nuova metropolitana.