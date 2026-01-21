Non solo le onde alte e l’acqua che invade strade e case, nonostante l’allerta rossa che prosegue da tre giorni, in tanti si sono riversati vicino a fiumi e torrenti in piena, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. Nonostante le raccomandazioni da parte delle istituzioni e i divieti inclusi con le ordinanze firmate, sul web impazzano le immagini della furia della natura, richiamando così l’attenzione di chi da giorni è impegnato senza sosta a monitorare la situazione.

“Oltre a non essere i nuovi Oliviero Toscani non credo neppure che siate destinati ad essere i futuri supereroi in grado di volare via dai pericoli” espone il primo cittadino.

“Evitate di mettere in difficoltà chi presidia il territorio esponendo pure loro a rischi inutili”.